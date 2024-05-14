Боевые действия в Харьковской области: есть погибшие среди мирного населения

На территории Харьковской области, где ведутся боевые действия, 14 мая погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, армия РФ применяет против гражданских все виды вооружения. Отмечается, что люди погибли в Волчанской общине Чугуевского района.

В результате российских обстрелов, произошедших в Волчанске в 11:55, погибла 80-летняя женщина. Из-за вражеских обстрелов произошло возгорание частного дома. Также в селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний мужчина.

Как сообщалось, к утру 14 мая россияне ударили по Харькову КАБами. В результате обстрела пострадали два человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет.

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