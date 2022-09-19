"Боевая конопля": в Украине вывели новый сорт растений, из которых можно изготавливать бронежилеты

Этот сорт универсален по использованию как волокон, так и семян, а также дает возможности для развития оборонной отрасли.

Об этом сообщается в НААН Украины.

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Растение представили во время традиционного фестиваля промышленной конопли "Hemp Fest", который состоялся на Сумщине.

Новый сорт конопли универсален по использованию как волокон, так и семян. Из них можно изготавливать порох, не имеющий аналогов в мире, высококачественное сырье для канатов и парашютов.

"Конопляные волокна ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготавливают бронежилеты. Плиты из конопли выдерживают выстрелы из бронебойных патронов, при этом, они легче кевлара. А еще конопля – это ткань для пошива натурального, дышащего и практически" одежды, нижнего белья, отлично себя зарекомендовавшей в экстремальных условиях, когда отсутствуют какие-либо средства гигиены. Кроме того, конопля — это прекрасный эко-материал для строительства и утепления зданий", — отметили в академии.

Напомним, Гайдай рассказал о ликвидации 200 оккупантов в Луганской области.

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