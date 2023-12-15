"Боевые медики. Смерть подождет": впервые на украинском телевидении покажут эксклюзивные кадры по операциям медиков ЦСО "А" СБУ в самых горячих точках

15 декабря в 21:40 "1+1 Украина" покажет четвёртый фильм из цикла документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы". Впервые Служба безопасности рассказывает детали потрясающих спецопераций, поразивших мир.
Заключительная серия цикла "Боевые медики. Смерть подождет" расскажет об уникальном медицинском боевом крыле ЦСО "А", где хирурги спецподразделения СБУ ежедневно героически спасают жизнь украинских защитников.
"Это настоящие спецназовцы – те, кто выполняют свою задачу в непосредственной близости к линии столкновения. От 10 до 15 километров от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших собратьев", — отметил генерал-майор, глава СБУ Василий Малюк.
Группа медиков ЦСО "А" за два года широкомасштабного вторжения провела сотни операций под обстрелами в самых горячих точках войны. Впервые по украинскому телевидению покажут кадры хирургической работы медиков ЦСО "А" СБУ на линии фронта. В фильме расскажут подробности истории спасения бойцов, имевших мизерные шансы на выживание. Одна из них будет посвящена стрелку-зенитчику ВСУ, которого медики спецподразделения СБУ спасли после тяжелого ранения под Бахмутом. Другая — спасения бойца, получившего ранения в сердце и легкие, но вовремя прооперированного специалистами прямо на линии фронта.
О проведении сверхсложных операций, отработке навыков хирургов "вслепую" смотрите в фильме "Боевые медики. Смерть подождет" уже в эту пятницу в 21:40 на "1+1 Украина".
Над проектом более полугода работает команда 1+1 Production.Originals во главе с продюсером Акимом Галимовым. Режиссер фильма Сергей Крымский, известный по фильму "Соловей поет", креативный продюсер проекта Виктория Самойлова, шеф-редактор Максим Жухевич.
"СБУ. Спецоперации победы" — это цикл документальных фильмов, рассказывающий о тех, кого не знают в лицо, но результаты работы этих героев видят и обсуждают весь мир.
Смотрите заключительную серию цикла "Боевые медики. Смерть подождет" уже в эту пятницу, 15 декабря, в 21:40 на "1+1 Украина".