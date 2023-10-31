Боевые выплаты за тыловые действия: Минобороны раскрыло "схему" на 123 миллиона гривен

Военные, не выполняющие боевых задач и не находящиеся в зоне боевых действий, не имеют права получать безумные доплаты.

Минобороны провело аудит около 40 воинских частей. Оказалось, что более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения получили люди, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли никаких боевых задач.

Об этом сообщает Минобороны.

"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживает тех, кто под прямым огнем. Манипуляции обнаруживаем, пробелы для злоупотреблений закрываем", – отметил заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир.

Воспользовались размытостью понятий

По данным ведомства, командиры некоторых воинских частей слишком свободно толковали такие термины, как "боевые действия" и "боевая (специальная) задача". Несложно предположить, кому и за что должны справедливо выплачивать средства. К сожалению, дополнительное вознаграждение командиры назначали по своему усмотрению.

К примеру, военнослужащие понтонно-мостовой роты, выполнявшие задачи в Киевской области уже через несколько месяцев после отступления россиян, продолжили получать ежемесячную доплату в размере 100 тысяч гривен.

"Общая сумма выплат за период с сентября по декабрь 2022 года составила 6,5 миллиона гривен, хотя к перечню районов ведения боевых действий Киевская область уже не принадлежала", – детализировали в Минобороны.

Также доплаты получали находившиеся в Киеве военнослужащие. Речь идет о представителях юридической службы, отделении персонала, строевой части, отделении планирования, логистики, морально-психологического обеспечения, финансово-экономической службы, службах охраны государственной тайны и другом "подчиненном личном составе".

"Выполнение боевых задач этими подразделениями не предусмотрено. В итоге Служба внутреннего аудита установила излишнее использование почти 60 миллионов гривен из бюджета", – сообщили в Министерстве.

Министерство обороны консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы восстановить справедливость. Там отмечают: выплаты дополнительного вознаграждения должны получать только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях.

"Предложение Минобороны – четко и однозначно определить термины "участие в боевых действиях" и "боевая (специальная) задача". Поскольку размытость этих понятий позволяет платить 30 тысяч гривен премии тем, кто не выполняет никаких боевых задач (например, бухгалтерам, отделу кадров и т.п.), в том числе и за пределами зоны боевых действий", – акцентировали в ведомстве.

При этом следует учитывать право на дополнительные выплаты всем военным, выполняющим задачи в зонах без активных боевых действий. В Минобороны отмечают, что речь идет, например, о бойцах в составе групп ПВО.

Напомним, в Минобороны прокомментировали историю сорванных поставок польской компанией. Дело рассматривается в международных арбитражных судах.

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