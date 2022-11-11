Бог уберег: в Сети появилось видео, как украинские защитники взорвались на мине в "Хамви" и выжили

Украинские защитники, ехавшие на американском грузовом фургоне, наткнулись на мину.
Российские оккупанты заменяли поля и дороги на временно захваченных территориях Украины, поэтому освобождение населенных пунктов для ВСУ может не пройти без неприятных сюрпризов.
Видео, как украинские защитники на "Хамви" наехали на мину в поле, выложили в Сети.
На кадрах, зафиксировавших с воздуха дрон, видно, как два американских армейских грузовых фургона Humvee с украинскими защитниками едут по полю. Один из них проскочил мину, а другой наехал и подорвался.
Первый "Хамви" с бойцами немного поехал вперед, опасаясь артиллерийского обстрела, но затем вернулся, чтобы проверить, что произошло с подорвавшимися в фургоне побратимами.
Когда дым от взрыва рассеялся, оказалось, что все бойцы из "Хамви" остались живы-здоровы. Они отделались контузиями. Ребята вышли из фургона и принялись чинить поврежденную технику.
Напомним, что ВСУ "накрывают" оккупантов, которые бегут в направлении Геническа из Херсона. По ним стреляют из артиллерии.
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