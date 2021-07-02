Богдан Сухомлинский: спасенный со свалки в Ивано-Франковске малыш уже имеет имя и фамилию

Мальчик был рожден за 1-2 часа до того, как его нашли.
Ребенку, которого нашли на помойке в Ивано-Франковске, дали имя и фамилию.
Об этом на заседании исполнительного комитета сообщила заместитель начальницы Службы по делам детей Ирина Дутчак, проинформировало "Суспільне".
Мальчика назвали Богдан Сухомлинский, в честь улицы, на которой его нашли. Ребенку дали имя и фамилию, чтобы зарегистрировать его.
Мальчик был рожден за 1-2 часа до того, как его нашли.
Полиция разыскивала мать ребенка.
Напомним, что в Ивано-Франковске на улице Сухомлинского 28 мая прохожие на помойке нашли новорожденную ребенка. Младенец госпитализирован в областную детскую больницу.