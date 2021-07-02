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Богдан Сухомлинский: спасенный со свалки в Ивано-Франковске малыш уже имеет имя и фамилию

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Богдан Сухомлинский: спасенный со свалки в Ивано-Франковске малыш уже имеет имя и фамилию

Фото: varta1.com.ua

Мальчик был рожден за 1-2 часа до того, как его нашли.

Ребенку, которого нашли на помойке в Ивано-Франковске, дали имя и фамилию.

Об этом на заседании исполнительного комитета сообщила заместитель начальницы Службы по делам детей Ирина Дутчак, проинформировало "Суспільне".

Мальчика назвали Богдан Сухомлинский, в честь улицы, на которой его нашли. Ребенку дали имя и фамилию, чтобы зарегистрировать его.

Мальчик был рожден за 1-2 часа до того, как его нашли.

Полиция разыскивала мать ребенка.

Напомним, что в Ивано-Франковске на улице Сухомлинского 28 мая прохожие на помойке нашли новорожденную ребенка. Младенец госпитализирован в областную детскую больницу.

Новости Украины: в Ивано-Франковске на помойке прохожие нашли новорожденного мальчика

Новости Украины: в Ивано-Франковске на помойке прохожие нашли новорожденного мальчика
Дата публикации
Просмотры
105
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