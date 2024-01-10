Богдана Львова, имеющего паспорт РФ, восстановили в должности судьи Верховного Суда — подробности

Киевский окружной административный суд 10 января 2024 года возобновил в должности экс-председателя Кассационного хозяйственного суда в складе Верховного Суда Богдана Львова, у которого нашли паспорт России.

Об этом сообщает проект "Схемы".

Суд удовлетворил иск Богдана Львова о возобновлении его в должности судьи и выплате заработной платы "за время вынужденного прогула".

В Верховном Суде отказались сообщить, планируют ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного админсуда.

Напомним, осенью 2022 года стало известно, что Богдан Львов более 20 лет назад получил гражданство России на основании справки военнослужащего, а затем возобновил паспорт по достижению 45-летнего возраста — в 2012 году. Сам он это отрицает.



После этого глава Верховного суда отчислил Львова из штата судей ВС.

Напомним, парламент назначил нового председателя Счетной палаты – кто вступил в должность.

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