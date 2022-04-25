"Боги маскировки": украинские пограничники с помощью дронов разоблачили спрятанную технику оккупантов, а ВСУ ее разгромили

"Боги маскировки": украинские пограничники с помощью дронов разоблачили спрятанную технику оккупантов, а ВСУ ее разгромили

Оккупанты неудачно замаскировали свои позиции, поэтому ВСУ их уничтожили.

В Харьковской области на вражеские позиции сошел "благодатный огонь" защитников Украины.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"На Харьковщине аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили позиции и бронетехнику рашистов, координаты которых передали побратимам из Вооруженных сил Украины. Военнослужащие ВСУ нанесли огненное поражение по всем разведанным целям", — говорится в сообщении.

Сети рассмешила фотография замаскированной под кусками шифера техники оккупантов.

Игра в тайники со смертью.

Кто не спрятался, я не виноват.

Кто-то тихонько замутил "Тигра".

Тигроловы: продолжение истории.

Напомним, что на Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ВСУ отбили семь атак врага и изрядно "проредили" технику и личный состав оккупантов.

"Вагнеровцы" двинулись на позиции ВСУ в Луганской области и изрядно отхватили от украинских защитников. 24 апреля на территории Луганской области при попытке занять позицию ВСУ подразделение частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер") понесло потери: убиты 6 человек, более 13 ранены.