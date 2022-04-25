"Боги маскировки": украинские пограничники с помощью дронов разоблачили спрятанную технику оккупантов, а ВСУ ее разгромили

Оккупанты неудачно замаскировали свои позиции, поэтому ВСУ их уничтожили.
В Харьковской области на вражеские позиции сошел "благодатный огонь" защитников Украины.
Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"На Харьковщине аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили позиции и бронетехнику рашистов, координаты которых передали побратимам из Вооруженных сил Украины. Военнослужащие ВСУ нанесли огненное поражение по всем разведанным целям", — говорится в сообщении.
Сети рассмешила фотография замаскированной под кусками шифера техники оккупантов.
- Игра в тайники со смертью.
- Кто не спрятался, я не виноват.
- Кто-то тихонько замутил "Тигра".
- Тигроловы: продолжение истории.
Напомним, что на Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ВСУ отбили семь атак врага и изрядно "проредили" технику и личный состав оккупантов.
"Вагнеровцы" двинулись на позиции ВСУ в Луганской области и изрядно отхватили от украинских защитников. 24 апреля на территории Луганской области при попытке занять позицию ВСУ подразделение частной военной компании "Лига" (в прошлом "Вагнер") понесло потери: убиты 6 человек, более 13 ранены.