"Богиня" с лакшери-жизнью и сексистские комментарии: в Сети нашли "музу" коррупционера с крокодилом

Что украинцы нашли о Владиславе Соколове

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В последнее время деятельность НАБУ, САП и других расследователей ощущается, как рождественский адвент-календарь — в каждом «окошечке» украинцев ждет новое резонансное расследование и одиозные персоны, которые организовывали коррупционные схемы.

На этот раз украинцев шокировал как сам факт хищения средств на защите энергосистемы, так и уровень жизни, который смогли воплотить для себя участники схемы.

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На днях в Сети начали распространять фото с обысков, вероятно, у бывшего кандидата в депутаты Днепропетровского облсовета, спортсмена и бизнесмена Владислава Соколова. Мужчина может быть причастен к делу о хищении средств, выделенных на защиту энергообъектов Киевщины и строительство школьного укрытия.

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Считанные часы понадобились украинцам, чтобы провести собственное расследование и найти новую «музу», страницы в соцсетях и комментарии, которые оставлял сам Соколов другим женщинам.

Новая «муза» в коррупционном деле: что известно об Анжелике

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала фотографии женщины, которая может быть «музой» Соколова. В соцсетях она уже закрыла страницы. Женщина называет себя Анжеликой Александровной.

Женщина называет себя богиней, а своего избранника — богом. Также она верит в популярные практики — обмены энергией, триединство души, духа и тела. Журналистка опубликовала скриншот, на котором видно канал, который, возможно, принадлежит Анжелике, где она называет себя проводником к «истинному я».

Она открыто демонстрирует лакшери образ жизни — показывает путешествия на дорогие горнолыжные курорты, отдых в Мексике, на Бали, Маврикии, в Италии и других странах, перелеты бизнес-классом, черную икру и шампанское.

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Что писал Соколов женщинам в Threads

Несмотря на то, что у Соколова, вероятно, отношения с женщиной, которая называет себя Анжеликой Александровной, он пишет комментарии пошлого и унизительного характера другим женщинам.

В большинстве случаев эти комментарии он оставлял под откровенными фото женщин или там, где видны обнаженные части тела, или же в случаях, где женщины обсуждают то, что хотели бы от мужчины, как они развиваются и т.д.

Отдельно стоит отметить массовость таких комментариев, которые до сих пор можно увидеть в его ответах в Threads.

В частности, на его профиль обратил внимание блогер и журналист Денис Казанский. Профиль в Threads ведет на страницу в Instagram.

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Особенности интерьера, которые привлекли внимание украинцев

В Днепре нашли элитные апартаменты, вероятно, принадлежащие именно Соколову. Опубликованные кадры демонстрируют двухэтажное жилье в одном из днепровских жилых комплексов с панорамным видом на реку Днепр.

Интерьер апартаментов поражает насыщенностью элементами декора: золоченные и мраморные колонны, лепнина, красные обои, массивные двери с золотыми узорами и лифт.

Особое внимание привлекает крытый бассейн, украшенный фресками в стиле античных дворцов. Однако главной «изюминкой» жилья оказался террариум с живым крокодилом. В социальных сетях такое оформление сразу окрестили «стилем Пшонки» или «пшонка-стайлом».

Больше всего внимания украинцев получила картина, нарисованная на стене, с аллюзиями к всемирно известной фреске «Создание Адама» Микеланджело Буонарроти. В общем в интерьере Соколова заметны античный стиль, а также мотивы эпохи Возрождения.

© Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

Опубликованные самим Соколовым фото частично совпадают с теми, которые ранее опубликовал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области Сергей Болвинов.

В то же время стоит подчеркнуть, что на данный момент официальные подтверждения связи выявленного имущества с делом отсутствуют.

Другие «музы» в коррупционных делах

Напомним, в рамках резонансного расследования НАБУ и САП под кодовым названием «Карфаген» по поводу «крышевания» мошеннических колл-центров и легализации преступных доходов фигурирует 24-летняя одесситка Елизавета Ивахненко на псевдо «Муза».

По данным следствия, девушка была близким лицом ключевого фигуранта дела — бывшего заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Крапивы («Канцлера»).

Несмотря на юный возраст, Ивахненко построила стремительную карьеру: учась в аспирантуре Одесской юридической академии, в учебном году 2024/2025 она стала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий, а в июле 2025-го зарегистрировала ФЛП в сфере права. Теперь ее фамилии среди руководства факультета уже нет.

Отдельное внимание расследователей привлек роскошный образ жизни подозреваемой. В 2025–2026 годах в собственности девушки и ее матери появились элитное авто Mercedes-Benz EQE 350, помещение площадью более 150 кв. м в Печерском районе Киева и квартира в Одессе. На опубликованных записях НАБУ «Муза» занимается удалением соцсетей из-за наличия упоминаний о Porsche, элитных брендах Loro Piana, Miu Miu, украшениях Messika, шубы и часов Audemars Piguet за 60 тысяч долларов. Журналисты подтвердили ее личность по совпадениям украшений и чехла для телефона с фотографиями в Instagram.

Происхождение дорогостоящего имущества и ценностей Елизавета Ивахненко объяснила во время судебного заседания. По ее словам, ценные вещи она не покупала себе сама — их дарили мужчины, с которыми у нее были отношения или они общались, а также поклонники. Девушка отвергает все обвинения, не признает вины и утверждает, что не знала о существовании преступной организации.

Недавно ВАКС уменьшил размер ее залога с 20 млн грн до 15 млн грн.

Коррупция в Украине: последние новости

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную преступную организацию под руководством лиц по кличкам «Криминал» и «Мексиканец», последний из которых является главой наркокартеля «Химпром».

В группировку входили чиновники СБУ, в частности, генерал-майор «Аким», а также из Офиса генпрокурора и Нацполиции. Преступная группа создала систему «крышевания» для по меньшей мере 52 мошеннических колл-центров, которые платили ежемесячную «дань» в криптовалюте, а также занималась наркоторговлей через сеть U420, фальшивомонетничеством, похищениями людей и пытками, используя служебные базы данных и связи.

После публикации новых фактов в рамках второго этапа резонансной операции «Карфаген» исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский издал приказ о проведении служебного расследования. Основанием для проверки стали публикации в СМИ о возможном содействии неустановленных работников прокуратуры в возвращении изъятого имущества незаконных колл-центров и наркосети U420.

В рамках расследования выяснят, использовали ли прокуроры служебное положение и статус в собственных интересах, влияли ли на деятельность других лиц и совершали ли другие неправомерные действия. По результатам проверки ОГП примет соответствующие решения, хотя в ведомстве отмечают: сам факт начала расследования еще не свидетельствует о причастности конкретных лиц к правонарушениям.

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