Богиня вождения: в Одессе авто-леди уезжала со стоянки так, что другой автомобиль "ловили" где-то в парке (видео)

Водитель, как кеглю, сбила другой автомобиль и он по лестнице покатился вниз в парк.

В Одессе авто-леди стала героиней парковки. Женщина долго не могла выехать из своего ряда, а потом когда отъезжала, то "подбила" другой автомобиль, и он покатился в парк.

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Видео инцидента выложили в Сети.

На кадрах видно, как женщина, пытаясь вырулить с парковки, сдавая обратно, протаранила другой автомобиль. Машина, которую водитель забыл поставить на ручник, двинулась назад и просто покатилась по лестнице вниз. Остановилась она только после того, как врезалась в стену.

Инцидент произошел вблизи Аллеи Славы возле Памятника неизвестному матросу в Одессе.

Сообщается, что пострадавших в ДТП нет. Незначительные царапины получили автомобили.

Напомним, что в Днепре по невнимательности водителя автобуса произошло тройное ДТП. Неуправляемый транспорт, который водитель забыл поставить на ручник, влетел в припаркованный автомобиль.