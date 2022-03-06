Бои идут под Киевом, город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы — Кличко обратился к киевлянам

Бои идут под Киевом, город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы — Кличко обратился к киевлянам

Наши военные, тероборона – в боевой готовности и в решительном настроении дать отпор врагу.

Бои идут под Киевом. Город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы. Для жизнеобеспечения жителей в сложных условиях военного положения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем обращении к киевлянам в Telegram.

"Сегодня проехался по некоторым блокпостам, установленным на въездах в Киев. Наши военные, тероборона — в боевой готовности и в решительном настроении дать отпор врагу. Моральный дух — несокрушим! И сказали, что будут защищать Киев любой ценой. Киев – сердце нашего государстваІ Столица Украины сегодня – и форпост свободы всей Европы", — говорится в обращении

Мэр столицы подчеркнул: "Киев мы не отдадим! Сохраняем выдержку! Вместе выстоим! Слава Украине".

Напомним, 5 марта из Киева эвакуировали более тысячи человек: детей-сирот, детей и взрослых с инвалидностью и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.