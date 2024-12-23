Бои на Покровском направлении и полеты вражеских дронов: главные новости 23 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Покровское направление: начались бои за Нововасиловку и Волково Читать далее –>
- РФ готовит "мощный удар" — в Центре противодействия дезинформации опровергли фейк Читать далее –>
- На фронте произошло 207 боевых столкновений — Генштаб ВСУ Читать далее –>
- Россия выдает фальшивые военные билеты военным из КНДР Читать далее –>
- Ночью в некоторых регионах Украины прогремели взрывы: что произошло Читать далее –>
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