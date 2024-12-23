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Бои на Покровском направлении и полеты вражеских дронов: главные новости 23 декабря 2024 года

Бои на Покровском направлении и полеты вражеских дронов: главные новости 23 декабря 2024 года

Ночью над Украиной кружили вражеские дроны / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Покровское направление: начались бои за Нововасиловку и Волково Читать далее –>
  • РФ готовит "мощный удар" — в Центре противодействия дезинформации опровергли фейк Читать далее –>
  • На фронте произошло 207 боевых столкновений — Генштаб ВСУ Читать далее –>
  • Россия выдает фальшивые военные билеты военным из КНДР Читать далее –>
  • Ночью в некоторых регионах Украины прогремели взрывы: что произошло Читать далее –>

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