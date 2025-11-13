Бои на Покровском направлении: Сырский назвал цель россиян и задачи Сил обороны

Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Главнокомандующий ВСУ совершил поездку на Покровское направление, которое остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага и значительная часть его действующей на территории Украины группировки.

Об этом главком Сырский написал в Telegram.

Какая ситуация на Покровском направлении

По его словам, основными задачами Украины остаются:

Реклама

постепенное взятие под контроль определенных районов;

поддержка и защита существующих логистических путей и организация дополнительных, чтобы обеспечение наших защитников всем необходимым происходило вовремя, а также возможна бесперебойная эвакуация раненых.

«На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже — уничтожение легкой вражеской техники», — сообщил главком.

Бойцы ВСУ прилагают все усилия, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника.

Также Силы обороны работают на близлежащем Очеретинском направлении. Так, за неделю зачищено от ДРГ противника 7,4 км территории Покровского района Донецкой области. РФ понесла потери.

«О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет», — заключил Сырский.

Реклама

Ранее в ВСУ рассказали, как армия РФ проникает в Покровск. Ситуация там уже давно критическая.

«Сейчас из-за существенного ухудшения погодных условий — очень сильной влажности, туманов и осадков — наблюдение за противником значительно затруднено. Поэтому враг пользуется моментом, пытается продвигаться, заезжать техникой в город и затягивать как можно больше сил именно туда», — рассказал он.