Бои на востоке Украины усилятся в ближайшие недели — британская разведка

Российские войска продолжают уходить из Беларуси, чтобы перегруппироваться в поддержку операций на востоке Украины.
На востоке Украины идут интенсивные бои с русскими оккупантами. Ситуация может обостриться в ближайшие недели.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
"Бои на востоке Украины усилятся в течение следующих от двух до трех недель, в то время как Россия продолжает концентрировать там свои усилия", — говорится в сообщении министерства.
Британская разведка также сообщает, что атаки российских войск продолжают фокусироваться на позициях ВСУ в Донецкой и Луганской областях вокруг Херсона и Николаева и новом наступлении на Краматорск.
"Российские войска продолжают уходить из Беларуси, чтобы перегруппироваться в поддержку операций на востоке Украины", – добавляют в разведке.
Напомним, что неизвестные патриоты Украины ликвидировали уже десятки кафиров в Мелитополе, среди которых были и "кадыровцы". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.