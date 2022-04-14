Бои на востоке Украины усилятся в ближайшие недели — британская разведка

Российские войска продолжают уходить из Беларуси, чтобы перегруппироваться в поддержку операций на востоке Украины.

На востоке Украины идут интенсивные бои с русскими оккупантами. Ситуация может обостриться в ближайшие недели.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

"Бои на востоке Украины усилятся в течение следующих от двух до трех недель, в то время как Россия продолжает концентрировать там свои усилия", — говорится в сообщении министерства.

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Британская разведка также сообщает, что атаки российских войск продолжают фокусироваться на позициях ВСУ в Донецкой и Луганской областях вокруг Херсона и Николаева и новом наступлении на Краматорск.

"Российские войска продолжают уходить из Беларуси, чтобы перегруппироваться в поддержку операций на востоке Украины", – добавляют в разведке.

Напомним, что неизвестные патриоты Украины ликвидировали уже десятки кафиров в Мелитополе, среди которых были и "кадыровцы". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.