Бои на Востоке Украины усилятся в течение следующих 2-3 недель — британская разведка

Россия продолжает отправлять свои войска из Беларуси на Восток Украины.
Россия продолжает отводить свои войска из Беларуси для передислокации на Восток Украины и продолжения ведения боевых действий.
Об этом информирует в "Твиттере" Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Также сообщается, что российские атаки остаются сосредоточенными на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска, продолжаются бои в районе Херсона и Николаева. Также возобновились атаки в сторону Краматорска.
В британской разведке прогнозируют, что бои на Востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель.
Напомним, американские военные аналитики считают, что России в ближайшие месяцы не удастся взять под контроль Восток Украины из-за проблемы ресурсов.
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