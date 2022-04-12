Бои на Востоке Украины усилятся в течение следующих 2-3 недель — британская разведка

Бои на Востоке Украины усилятся в течение следующих 2-3 недель — британская разведка

Россия продолжает отправлять свои войска из Беларуси на Восток Украины.

Россия продолжает отводить свои войска из Беларуси для передислокации на Восток Украины и продолжения ведения боевых действий.

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Об этом информирует в "Твиттере" Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Также сообщается, что российские атаки остаются сосредоточенными на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска, продолжаются бои в районе Херсона и Николаева. Также возобновились атаки в сторону Краматорска.

В британской разведке прогнозируют, что бои на Востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель.

Напомним, американские военные аналитики считают, что России в ближайшие месяцы не удастся взять под контроль Восток Украины из-за проблемы ресурсов.

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