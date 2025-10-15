Бои у Покровска: аналитик рассказал, что на самом деле происходит в Донецкой области

Покровск. / © ТСН.ua

Стратегическое наступление российской оккупационной армии в Донецкой области продолжается. Полоса наступления протянулась от Лимана до Новопавловского направления. Самые тяжелые бои происходят вокруг Покровска, но наиболее жарко к северу от города.

Об этом заявил военный аналитик Павел Лакийчук в комментарии "24 Канала".

По его словам, к северу от Покровска россияне опрокидывают дополнительные резервы. Что касается ситуации на Покровском направлении, то, говорит Лакийчук, ситуация меняется динамично. В частности, на многих участках проходят встречные бои.

"Шансов у россиян немного. Наши силы дают жару. Другой самый горячий участок - Константиновское направление. Враг хочет охватить Покровск, связать и попытаться ликвидировать наш узел обороны; двигаться на Доброполье и одновременно на Константиновку, которая сейчас в эпицентре событий, а то и дело".

Эксперт подчеркнул, что рядом есть Клебан-Бычское водохранилище. Если украинские защитники отойдут за него, оно может стать естественным препятствием. Армия РФ пытается те подразделения, которые обороняются к югу от него, взять в кольцо.

"Следует сказать и о Лиманском направлении. Враг уверен, что Константиновку, Дружковку, Краматорск захватит. Для того чтобы дальше развивать успех, ему нужно на Славянск выйти с севера, ради этого он пытается преуспеть на Лиманском отрезке", - пояснил Лакийчук.

По словам Лакийчука, всюду одинаковой силой российская армия наступать не может. Однако сейчас половина всего ресурса брошена на Покровское направление.

Напомним, аналитики DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о потере нескольких позиций ВСУ на востоке Украины. По данным аналитиков, враг оккупировал Перестройку, Комар и Мирное, а также продвинулся вблизи Ивановки и Воскресенки. В частности, было потеряно выступление на Комар, содержание которого усугубляли логистические проблемы и постоянное огненное давление.

В свою очередь эксочельник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич заявил, что российские войска избрали два стратегических направления наступления на фронте в Украине — Добропольское и Лиманское. Захватчики стремятся окружить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.