Бои у Покровска: в ВСУ рассказали, что происходит возле города и в каком положении оказался враг

Вероятно, что в осенне-зимний период россиянам придется частично отойти от Покровска в Донецкой области. Пока маловероятно, что оккупантам удастся окружить город в ближайшее время.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Сейчас в город проникают небольшие вражеские группы. Впрочем, даже это россиянам скоро станет труднее сделать, ведь листья опадут и не будут "зеленки", что давало врагу возможность маскироваться.

"А поскольку оцепить город не удалось, то россиянам все же может придется, по крайней мере, частично оттуда отползти", - подчеркнул военный.

По его словам, когда станет прохладнее, враг может взять определенную паузу в ведении боевых действий, но не по всем направлениям. Трегубов считает, что на стороне Доброполья и Дружковки возможна попытка россиян увеличить интенсивность наступательных действий.

Представитель ВСУ говорит, что россияне сами себя "подставили" у Доброполья, входя в глубину украинских позиций.

"Это был большой риск, который не сбылся. Собранная группа пошла вперед и уперлась в еще одну линию украинских позиций и превратилась в малую кишку, вход в которую был частично перекрыт украинскими ударами, а затем это сосредоточение было рассечено на куски и сейчас уничтожается", - подчеркнул Трегубов.

Трегубов считает, что Константиновка – это одно направление, где россияне могут попытаться сохранить интенсивность наступления в осенний период. Он пояснил, что изначально захватчики хотели совать с нескольких сторон, но поскольку Времен Яр "упал" лишь в их официальных заявлениях, то враг хочет наступать туда с Покровского направления.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что за прошедшие сутки, 1 октября, зафиксировано продвижение россиян на двух участках: возле Доброполья и Вербового. Однако на большинстве направлений, включая Купянское, атаки армии РФ были безуспешными.

Напомним, командир батальона "Свобода" 4 БрОП НГУ Петр Кузык рассказал об "интересной тактике ведения боя" на Добропольско-Покровском направлении. Оккупанты проводят комбинированные штурмы и инфильтрации, не жалея личного состава.