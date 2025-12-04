ТСН в социальных сетях

Украина
439
1 мин

Бои в Мирнограде: журналистка поделилась неутешительными новостями

На юге Мирнограда фиксируют огромное количество военных РФ.

Катерина Сердюк
Волчанская карта

Волчанская карта / © Deepstatemap

Ситуация в Мирнограде усложняется. Враг давит с южной и восточной части города.

Об этом сообщает журналистка ТСН Юлия Кириенко.

Она акцентировала: как раз на юге россиян много.

«Выход из города максимально усложнен дронами. Небо затянуто ими», — отметила она.

По ее словам, бойцам ВСУ выходить приходится несколько дней, и нередко — с контактными боями.

«Силы обороны в городе есть. Противодействуют русским. Трудно», — заключила Кириенко.

Ранее речь шла об обострении ситуации в Мирнограде. Дело в том, что оккупанты подошли вплотную к дороге, ведущей из Родинского на Донетчине. Они перекинулись с северной части Покровска на северо-запад Мирнограда и уже заняли там позиции.

На бывшем потолке "Покровск" фиксируют два десятка россиян. Более десятка точек РФ — на юге Красного Лимана.

«Если вы откроете карту и посмотрите где это, то поймете, что из города выйти теперь сложно. Без контактных боев с врагом почти невозможно», — подчеркнула Кириенко.

