Бои в Волчанске: россияне завели штурмовые группы в город

Армия РФ завела штурмовые группы в Волчанск в Харьковской области. Захватчики пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.

Об этом говорится в сводке оперативно-тактической группировки "Харьков".

"На Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать наши позиции. В Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й ДРШбр, пытается провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи", — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе северо-западнее населенного пункта Тихое оккупанты сосредотачивают усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляют инженерно-фортификационное усовершенствование позиций.

Отмечается, что за прошедшие сутки в зоне ответственности ОТГ произошло пять боевых столкновений. С начала этих суток продолжаются три боевых столкновения: два — в районе Волчанска и одно — вблизи Тихого.



Потери врага (безвозвратные и санитарные) за 11 августа составили 93 человека. Также уничтожены и повреждены 46 единиц вооружения и военной техники оккупантов: 11 артиллерийских систем, 12 автомобилей, 3 единицы спецтехники и 20 БпЛА.

Как сообщалось, российские оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе. В частности, возле Нью-Йорка.

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