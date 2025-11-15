Бои за Донбасс: военные рассказали о ближайших планах и целях путинского войска

Война. / © Associated Press

Ближайшей целью оккупационных войск Российской Федерации станет оцепление двух городов Мирнограда и Покровска в Донецкой области, а также отвоевание утраченных позиций в районе Доброполья и осуществление штурмов в направлении Белицкого.

Об этом рассказали источники ZN.UA в Седьмом корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и Первом корпусе Национальной гвардии Украины.

OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко отмечает, что в случае достижения этой цели, оккупанты дальше будут пытаться окружить Константиновку с запада. Для реализации плана россияне привлекли солдат 8-й и 51-й армии РФ, девятой бригады незаконного вооруженного формирования "ДНР" и четыре бригады морской пехоты.

Кроме того, на Покровское направление РФ также перебросило FPV-подразделения "Рубикон", "Ирландцы" и "Судный день". Эти российские подразделения, отмечает эксперт, являются одними из опытнейших в армии страны-агрессора.

В свою очередь, украинское военное командование усилило Покровское направление дополнительными батальонами БпЛА и подразделениями Штурмовых войск. Кононученко отмечает, что за последние несколько дней штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" имели успехи на севере Покровска. Защитники зачистили участок севернее железной дороги и закрепились там.

Военный говорит: все признаки свидетельствуют о том, что украинские вооруженные силы в ближайшее время не покинут полностью Покровск.

В то же время ситуация в Мирнограде будет зависеть от содержания узкой зоны контроля между Красным Лиманом и Ровным. Эта зона внизу обеспечивает логистику всего гарнизона Мирнограда.

"Мы должны осознавать, какую цену заплатила Украина за то, чтобы на этом направлении россияне застряли и вклинились в городские бои, а не продвигались по широкому фронту, как делают это в Запорожской и Днепропетровской областях прямо сейчас", — добавил автор статьи.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в Покровске "очень сложной". По его словам, любое решение о выводе войск является вопросом военного командования на местах, но, добавил он, "самое важное - это наши солдаты".

Отметим, что начальник штаба 4 батальона оперативного назначения «Сила свободы» бригады «Рубеж» говорит, что войска РФ будут пытаться к зиме закрепиться в Покровске. и Мирнограде в Донецкой области. Ведь приходом морозов их будет легко выбить из лесистой местности.