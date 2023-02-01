Бои за Киевщину: сотрудник "Укроборонпрома" передавал информацию россиянам о дислокации и позициях ВСУ (видео)

Перейти на сторону россиян мужчине предложил его бывший одноклассник – сотрудник правительства РФ.
Правоохранители задержали сотрудника "Укроборонпрома", который "сливал" информацию оккупационным войскам во время боев за Киевщину. Оказалось, что мужчина занимал должность инспектора по охране труда ДК "Укроборонпром". Ему вручили подозрение в государственной измене.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в марте 2022 года мужчина передавал российскому куратору информацию о результатах ракетных и артиллерийских обстрелов Киева и прилегающих территорий, а также сведения о позициях, дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ.
"После ракетных ударов по жилым домам подозреваемый присылал фотографии с места поражения, изображения поврежденных конструкций с точным адресом и фрагментов боеприпасов, которыми был нанесен удар. Полученные данные враг использовал для нанесения новых артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям", — проинформировали в пресс-службе учреждения.
Перейти на сторону россиян мужчине предложил его бывший одноклассник – сотрудник правительства РФ. Он, в свою очередь, передавал данные представителю Минобороны страны-агрессора.
СБУ опубликовала видеозадержание предателя. Спецоперация проходила в Киеве. Сотрудники СБУ разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности и поэтапно задокументировали преступные действия.
Напомним, в Киеве рэкетиры под видом "добробатов" выбивали деньги из предпринимателей.
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