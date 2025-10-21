Бои за Купянск: чем обернется для Украины потеря этого города

Город. / © Associated Press

В случае захвата Купянска в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклия.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, российские оккупационные войска смогут захватить Волчанск, двигаясь с фланга, в случае оккупации Купянска.

"Если Купянск не спасти – враг получит возможность захватить полностью Волчанск (двигаясь с фланга) и продвигаться к линии Изюм-Балаклия прямо через наш тыл", – считает Мирошников.

По его словам, в настоящее время в Купянске зона контроля российской армии не увеличилась за последние несколько дней. То, что вылезло в медиапространство, подчеркнул эксперт, - "результат предыдущих проблем и продвижений врага". В то же время он выразил надежду на то, что Купянск будет спасен.

Напомним, мониторинговый проект DeepState отмечает, что ближайшие недели станут критическими для Сил обороны в Купянске. По их данным, ситуация в городе остается сложной, поскольку вражеские группы, проникавшие в город последние четыре недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пытаются двигаться в южную часть населенного пункта.