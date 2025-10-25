Бои за Купянск: украинское командование прокомментировало риски окружения города

Купянск / © kharkivoda.gov.ua

Российские войска продолжают попытки закрепиться на территории города Купянск Харьковской области, однако по состоянию на данный момент угрозы окружения украинских подразделений нет.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала «Мы-Украина».

Безусловно, россияне пытаются создать такие условия. Они пытаются давить со стороны Степной Новоселки, прорваться сквозь город и закрепиться на его территории ближе к центру», — отметил Трегубов.

Таким образом, ключевые усилия врага направлены на продвижение внутрь Купянска и дальнейшее закрепление в центральной части, но украинское командование отмечает контролируемость ситуации и отсутствие непосредственной угрозы окружения.

Напомним, как сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников, в случае захвата Купянска в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, также продвинуться к линии Изюм-Балаклия.