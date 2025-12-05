Бои за Мирноград обостряются: "Осман" рассказал, какая ситуация в городе

ВСУ / © Getty Images

Российские войска значительно активизировали наступление, используя большое количество живой силы. Главная цель этих действий — захватить Мирноград и получить преимущество для дальнейшего наступления на ключевые логистические узлы.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов «Осман» в своем Telegram-канале.

По словам Бунятова, враг сознательно увеличивает интенсивность атак, «забрасывая все больше мяса», чтобы достичь двух важных целей:

«Сейчас п…дары упрекают все больше мяса, чтобы дожать Мирноград и перебросить больше резервов на направление Торского. Это позволит рубить подъезды к Дружковке и Константиновке по двум направлениям. Логистика — кровь фронта», — отметил военный.

Напомним, оккупационные войска страны-агрессора России пытаются завершить оцепление бойцов Сил обороны в Мирнограде Донецкой области.

Также сообщалось, что ситуация в Мирнограде — критическая. Любой уход уже связан с серьезными рисками. Некоторые раненые находятся в городе уже более ста дней, не имея возможности выбраться. Ежедневно враждебные КАБ и ФАБ сносят целые дома к фундаменту. Позиции остаются без продовольствия — запасы уменьшаются, однако приказа об уходе нет.