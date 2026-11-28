Морпехи ВСУ отразили попытку российского десанта высадиться возле херсонского микрорайона Корабел / © скриншот с видео

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В ноябре Россия потеряла более 220 военных на островах Днепра, но продолжают переправлять туда новые штурмовые группы.

Об этом в эфире Армия TV рассказал спикер морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль.

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Небольшие лодки, несколько пехотинцев и попытка незаметно высадиться на одном из островов в дельте Днепра. Русские то и дело пытаются закрепиться среди речных проливов, хотя предыдущие попытки уже стоили им значительных потерь.

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По словам Павла Дрогаля, противник не отказывается от этой тактики даже несмотря на то, что украинские морпехи контролируют островную зону.

«Они пытаются небольшими плавсредствами, небольшими штурмовыми группами инфильтрировать свой личный состав на острова», — объясняет спикер.

Цель таких высадок — не просто добраться противоположного берега. Россияне хотят занять позиции на островах, закрепиться там и создать угрозу для украинских войск на правобережье Днепра.

Один из районов, к которым противник пытается приблизиться, — Корабел, южная часть Херсона.

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Десант до Корабелла не добрался

Российские военные уже пытались высадиться в районе Корабела. Однако эта попытка завершилась для них утратой десантной группы и плавсредств.

«Эта высадка была для них неуспешна. Десант был уничтожен вместе с плавсредствами», — рассказал Павел Дрогаль.

И это не редкий случай. По словам спикера, российская пехота терпит потери на островах каждый день.

Лишь с начала ноября противник потерял здесь, по его предварительной оценке, более 220 военнослужащих.

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Однако даже такое количество потерь не заставило российское командование отказаться от попыток укрепиться в дельте Днепра.

«Они все равно посылают туда свои группы, зная, что они оттуда не вернутся», — отмечает представитель морской пехоты.

Правый берег, острова и позиции на левобережье

Несмотря на постоянные попытки российской инфильтрации, украинские морские пехотинцы вместе с подчиненными подразделениями продолжают удерживать позиции на правом берегу Днепра.

Под их контролем остается и островная зона. Кроме того, украинские военные сохраняют позиции на левобережье.

В то же время, российские войска не прекращают обстрелов Херсона, населенных пунктов Херсонщины, а также Никополя и Никопольского района.

Напомним, россияне разнесли беспилотниками больницу в Херсоне по окончании режима тишины.

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