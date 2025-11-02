- Дата публикации
Бои за Покровск: что известно о качестве личного состава РФ и действиях ВСУ
Покровск — очень важный город, потеря которого будет очень болезненной для ВСУ. Как отмечает спикер 155 ОМБР Прибыльонов, нужно стабилизировать ситуацию и сделать так, чтобы город остался украинским.
В настоящее время окружения Покровска нет, в городе продолжаются бои. Преимущество постоянно колеблется от стороны в сторону.
Об этом в эфире «КИЕВ24» отметил Артем Прибыльнов, начальник отделения коммуникаций 155 ОМБР.
Продолжаются контрдиверсионные действия. Прибыльонов отмечает: нужно надеяться на лучшее и верить в ВСУ.
По его словам, россияне готовили штурмовые действия по этому направлению еще с сентября.
«Их готовили именно под одну задачу — захватить город Покровск. Им показывали карты, давали маршруты… Качество личного состава нормальное. Мобилизированные, контрактники, наркоманы, туберкулезники, алкоголики… Как обычно в РФ. Специализированные войска, которые могли вести профессионально-городские бои, у них закончились», — утверждает военный.
Он добавляет: находящийся в городе враг хаотично движется, не понимая, какую позицию занять.
«Те спецподразделения (украинские — ред.), которые зашли в город и будут делать зачистки, на три головы выше профессионализма, чем подразделения российской армии», — завершил начальник отделения коммуникаций 155 ОМБР.
Россияне несут потери
Как сообщил в эфире «Общественного» штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александра Вовк, РФ выводит 155-ю бригаду морской пехоты, ранее участвовавшей в боях в Сирии и Киевской области. На замену приходят менее подготовленные подразделения — 108-й мотопехотный и 68-й танковый полк из состава 150-й дивизии.
Дело в том, что подразделение благодаря ВСУ почти уничтожено, сейчас он выводится.
«То, что осталось, выводится, происходит замена на мотопехотные подразделения. Это свидетельствует о том, что враг понес в зоне нашей ответственности большие потери и целое подразделение стало небоеспособным, — объяснил штаб-сержант.
Несмотря на дезориентацию и потери армии РФ, атаки врага происходят в дождливую погоду, что усложняет работу украинских дронов.
Россияне хотят прорваться в направлении Константиновка — Купянск. Но успехов у них немного — большинство техники уничтожается еще до подхода к позициям ВСУ.
РФ изо всех сил пытается перерезать логистические пути ВСУ с помощью дронов.
Ранее мы писали, что Путин отдал приказ армии РФ захватить Покровск до 15 ноября.
«Для Путина захват Покровска, Мирнограда, а дальше Константиновки и всего Донецкого региона это не только военный, но и военно-политический результат, который он сегодня добивается всеми средствами», — говорит генерал армии Николай Маломуж.