Бои за Покровск: что происходит возле важного города в Донецкой области

В настоящее время Покровское направление одно из наиболее активных по количеству боеприкосновений. В Покровске, куда россияне не добрались, относительно спокойная ситуация.

Об этом в эфире телемарафона рассказал майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 наступательных штурма противника. Это произошло в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское.

"То есть это активное направление — направление, где вчера фактически произошло больше всего боеприкосновений", — сообщил Трегубов.

По его словам, достаточно напряженная, но контролируемая ситуация в зоне оперативно-тактической группировки войск "Донецк".

"Покровское направление, как и Времевское и Курахивское, остаются одними из ключевых, и одними из тех, где украинское командование прилагает наибольшие усилия по защите. Российское – пытается так или иначе коварно атаковать наши позиции", — отмечает Виктор Трегубов.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что армия РФ пытается захватить важную железнодорожную станцию в Харьковской области. Это Купянск-Узловой. оккупанты хотят создать перспективы для наступления с севера на города Славянск и Краматорск на Донетчине.

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