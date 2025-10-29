Бои за Покровск: DeepState прогнозирует критическую ситуацию вокруг города

Покровск

Реклама

Российские войска в течение последних месяцев постепенно усиливают свои позиции в Покровском районе, системно проникая в глубь города и наращивая диверсионно-разведывательную деятельность. Ситуация на грани критической.

Об этом сообщает DeepState.

«Противник смог затащить в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжает просачиваться в глубину населенного пункта и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность», — говорится в сообщении.

Реклама

В частности, врагу помогло:

найдено слабое место (Зверевое, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлиного до самого Покровска);

понимание количественного преимущества пехоты и нехватку украинского;

ложь от некоторых командиров бригад, держащих оборону на юге Покровска.

Подробности

Как пишут осинтеры, интенсивная работа диверсионно-разведывательных групп и массовое использование пехоты позволили оккупантам найти слабые точки обороны на южных подступах к городу. По имеющейся информации, враг систематически устраивает засады на перемещение наших подразделений, проходит пути обеспечения и вступает в бои с тыловыми расчетами - РЭБ, артиллерией, минометами и беспилотниками. В южных окрестностях Покровска уже зафиксировано обустройство враждебных позиций.

К сожалению, враг смог сломать логистику по направлению Мирнограда и всей агломерации города.

«Кроме засад пехоты активно работают вражеские дроны, которые мониторят и осуществляют поражения по перемещениям на позиции, провизии и т.д. Активность вражеских пилотов значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а дронщики врага помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать понемногу поглощать город», — констатировали осинтеры.

Реклама

DeepState отмечает: критически важно заблокировать пути пропитки противника и провести комплексную зачистку пораженных районов — именно организовано бригадными силами, а не только небольшими группами.

"Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно", - заключили аналитики.

Ранее в ISW допустили, смогут ли россияне захватить Покровск до конца ноября. По данным аналитиков, российские войска "почти наверняка не контролируют ни одной позиции" в пределах самого Покровска.

"По состоянию на конец октября 2025 года российским войскам не удалось взять ни один из крупных городов Донбасса, и ISW продолжает считать, что захват "фортификационного пояса Украины" станет для РФ процессом на несколько лет", - отмечается в отчете.