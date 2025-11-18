ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
334
Время на прочтение
2 мин

Бои за Покровск: к чему прибегают россияне и какие их потери

Российские военные зафиксированы к северу от Покровска, но они были ликвидированы.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровск

Покровск / © Getty Images

Ситуация в Покровске остается очень тяжелой. Да, растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 ранены.

Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ.

Что происходит на Покровском направлении

По данным бойцов, зафиксировано появление россиян к северу от Покровска. Пехотинцы армии РФ пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства, но были уничтожены.

«Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти в населенный пункт Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности протиснуть оборону Покровска и использовать город в качестве плацдарма для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город», — говорится в сообщении.

Добавляется, что также оккупанты продолжают попытки сковать оборону Мирнограда. Там ВСУ недавно уничтожили группу ГРУ РФ. Как известно, такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.

Военными фиксируется увеличение количества попыток россиян проникнуть в Мирноград со стороны Красного Лимана. На подступах к городу россияне получают отпор.

Ранее аналитики ISW оценили ситуацию в Покровске Донецкой области.

Да, российские войска пытаются заблокировать украинские силы в городе.

«ISW продолжает оценивать, что российские силы, по всей вероятности, завершат захват Покровска и Мирнограда, хотя сроки и оперативные последствия этих захватов пока остаются неясными», — говорится в отчете Института.

Дата публикации
Количество просмотров
334
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie