- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 334
- Время на прочтение
- 2 мин
Бои за Покровск: к чему прибегают россияне и какие их потери
Российские военные зафиксированы к северу от Покровска, но они были ликвидированы.
Ситуация в Покровске остается очень тяжелой. Да, растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 ранены.
Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ.
Что происходит на Покровском направлении
По данным бойцов, зафиксировано появление россиян к северу от Покровска. Пехотинцы армии РФ пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства, но были уничтожены.
«Противник хочет в краткосрочной перспективе выйти в населенный пункт Гришино, что на северо-западе от Покровска. Из-за невозможности протиснуть оборону Покровска и использовать город в качестве плацдарма для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город», — говорится в сообщении.
Добавляется, что также оккупанты продолжают попытки сковать оборону Мирнограда. Там ВСУ недавно уничтожили группу ГРУ РФ. Как известно, такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона.
Военными фиксируется увеличение количества попыток россиян проникнуть в Мирноград со стороны Красного Лимана. На подступах к городу россияне получают отпор.
Ранее аналитики ISW оценили ситуацию в Покровске Донецкой области.
Да, российские войска пытаются заблокировать украинские силы в городе.
«ISW продолжает оценивать, что российские силы, по всей вероятности, завершат захват Покровска и Мирнограда, хотя сроки и оперативные последствия этих захватов пока остаются неясными», — говорится в отчете Института.