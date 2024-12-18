Бои за Покровск: каковы риски потери города и чем это обернется для ВСУ

Армия РФ пытается прорваться в Покровск в Донецкой области. Этот город является последним крупным населенным пунктом перед админграницей из Днепропетровской области.

Каковы риски потери этого города, рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии "РБК.Украина".

Эксперт отмечает, что, вероятно, российские оккупанты хотят выйти с юго-востока на Покровск и избежать уличных боев. Захватчики понимают, что уличные бои могут продолжаться месяцами, а им нужно продвинуться быстро.

"Их планы окружить город с севера и юга. То есть взять его в кольцо или полукольцо и заставить наш гарнизон, который там держит оборону, выйти из этого населенного пункта. Это все понимают и тем более наш Генеральный штаб и штабы, которые там занимаются планированием". боевых действий", — говорит Гетман.

Эксперт Гетман считает, что если РФ удастся оккупировать Покровск, то захватчики могут приостановиться. Он объясняет, что при планировании рассчитывается войско, логистика, ставится определенная цель на какие рубежи выйти. Поэтому оценки, что после Покровска, если РФ удастся его захватить, это будет приостановка, как после Бахмута, предполагает эксперт.

"Но это значит, что война закончится и что они не будут планировать следующие операции. Эта тоже была спланирована на Донецком направлении. Вот они ее как могут выполняют. Продвижение у них не быстрое. Оно постоянно, но это не то, что они планировали"., – говорит Гетман.

В случае захвата Покровска дальше боевые действия продолжатся, но интенсивность уменьшится и россияне будут готовить следующую операцию. Но из-за паузы – как и было до этого, подытожил эксперт.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что у Украины пока не хватает ресурсов для того, чтобы обезопасить город Покровск Донецкой области и окончательно остановить наступление РФ в стороне города.

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