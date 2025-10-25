Бои за Покровск: Сырский предостерег от сокрытия реальной ситуации

Главком ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами военных подразделений, которые ведут бои в районе Покровска Донецкой области и предостерег их от сокрытия реальной ситуации.

Об этом он написал в своем сообщении в Telegram-канале.

По словам главкома, он подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости искажения и сокрытия информации о реальной ситуации в своих докладах.

«Нечестность имеет слишком высокую цену — жизни наших воинов. Мое первое требование — правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром», — говорится в сообщении.

Александр Сырский сообщил, что во время встречи с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей был обсужден комплекс вопросов «с целью усиления устойчивости нашей обороны, недопущения дальнейшего продвижения противника».

«Актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении», — отметил он.

Главком ВСУ заверил, что командование работает над повышением эффективности борьбы с БпЛА и артиллерией противника.

Напомним, накануне офицеры двух бригад, воюющих на Покровском направлении, рассказали журналистам о критической ситуации в обороне города, в который просочилось уже две с половиной сотни оккупантов, вступающих в стрелковые бои. Логистика в Покровск, по их словам, находится под контролем вражеских дронов.