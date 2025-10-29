- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 332
- Время на прочтение
- 2 мин
Бои за Покровск: удастся ли выбить из города россиян — военный эксперт
Эксперт Роман Свитан считает, что простым увеличением количества украинских войск в Покровске и Мирнограде проблему уже не решить.
Силы обороны смогут удержать Покровско-Мирноградскую агломерацию, если военное командование примет правильные решения.
Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии «24 каналу».
По его словам, простым увеличением количества украинских войск в Покровске и Мирнограде проблему уже не решить, поэтому нужно проводить военную операцию.
Свитан считает, что следует направить туда несколько полноценных корпусов, привлекая силовиков.
«Дальше уже или разблокировать северную сторону Мирнограда и Покровска, или юго-западную (брать под контроль Котлино, Удачное). В сложившейся ситуации, развертывание наших штурмовых подразделений будет оптимальным для действий на северной части. Потому что сейчас идет зачистка россиян в направлении Доброполья», — пояснил он.
Эксперт отметил, что ситуация в Покровске сложилась очень сложная.
«Россияне там взяли в полуокружение, как минимум, а по некоторым позициям уже в оперативное окружение Покровско-Мирноградскую агломерацию. Они заходят в Мирноград с юго-востока. С севера пытаются протиснуться между ним и Родинским», — описал ситуацию он.
При этом Роман Свитан скептически оценил возможность установления полного контроля над Покровском россиянами до 15 ноября, как этого требует президент государства-агрессора Владимир Путин.
«Никакие российские планы, которые они себе рисовали в 2025 году, не будут реализованы. Уже нет возможности у россиян захватить полностью Донецкую область, даже тот же Покровск, Мирноград. Мы будем удерживать этот рубеж», — подытожил эксперт.
По данным украинского командования, враг задействовал около 11 тысяч военных для реализации замысла по окружению Покровской агломерации. Российские подразделения уже присутствуют на окраинах города, действуя пехотными группами, в частности южнее железной дороги, делящей город.
В среду, 29 октября, президент государства-агрессора Владимир Путин утверждал, что украинские военные якобы заблокированы в Купянске и Покровске.
В ВСУ и СНБО опровергли заявления российского президента об окружении украинских военных, в частности в Покровске.