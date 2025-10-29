Война России против Украины

Реклама

Силы обороны смогут удержать Покровско-Мирноградскую агломерацию, если военное командование примет правильные решения.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии «24 каналу».

По его словам, простым увеличением количества украинских войск в Покровске и Мирнограде проблему уже не решить, поэтому нужно проводить военную операцию.

Реклама

Свитан считает, что следует направить туда несколько полноценных корпусов, привлекая силовиков.

«Дальше уже или разблокировать северную сторону Мирнограда и Покровска, или юго-западную (брать под контроль Котлино, Удачное). В сложившейся ситуации, развертывание наших штурмовых подразделений будет оптимальным для действий на северной части. Потому что сейчас идет зачистка россиян в направлении Доброполья», — пояснил он.

Эксперт отметил, что ситуация в Покровске сложилась очень сложная.

«Россияне там взяли в полуокружение, как минимум, а по некоторым позициям уже в оперативное окружение Покровско-Мирноградскую агломерацию. Они заходят в Мирноград с юго-востока. С севера пытаются протиснуться между ним и Родинским», — описал ситуацию он.

Реклама

При этом Роман Свитан скептически оценил возможность установления полного контроля над Покровском россиянами до 15 ноября, как этого требует президент государства-агрессора Владимир Путин.

«Никакие российские планы, которые они себе рисовали в 2025 году, не будут реализованы. Уже нет возможности у россиян захватить полностью Донецкую область, даже тот же Покровск, Мирноград. Мы будем удерживать этот рубеж», — подытожил эксперт.

По данным украинского командования, враг задействовал около 11 тысяч военных для реализации замысла по окружению Покровской агломерации. Российские подразделения уже присутствуют на окраинах города, действуя пехотными группами, в частности южнее железной дороги, делящей город.

В среду, 29 октября, президент государства-агрессора Владимир Путин утверждал, что украинские военные якобы заблокированы в Купянске и Покровске.

Реклама

В ВСУ и СНБО опровергли заявления российского президента об окружении украинских военных, в частности в Покровске.