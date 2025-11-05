Бои за Покровск: украинский флаг вернули на здание горсовета (видео)

Флаг над горсоветом Покровска / © скриншот с видео

На здании городского совета в Покровске в среду, 5 ноября, снова появился украинский флаг. Это произошло после того, как российские пропагандисты заявили о «полном контроле» над городом.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» показали на видео, как украинский флаг снова появился над админзданием в Покровске.

Перед началом операции были спланированы логистические маршруты и обеспечение личного состава.

Машина, на которой двигались украинские штурмовики, была повреждена взрывом, но они смогли зайти в город двумя группами.

Для передвижения по городу выбирались улицы с наибольшим количеством деревьев и укрытий, а вражеских солдат на пути ликвидировали.

Одна из групп попала в засаду, но на помощь пришла поддержка с воздуха — дроны обезвредили врага.

«Был достигнут элемент неожиданности. Группы уничтожили врага, который был внутри здания. Оно находится под украинским контролем», — отметили в сообщении.

По словам военных, российских оккупантов в Покровске «уничтожают с большой скоростью». В город продолжают заводить группы 425-го полка и других подразделений.

Ранее специалист по системам связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что военно-политическое командование приняло решение удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально долго. Для этого в район будут переброшены все доступные резервы.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения подразделений Сил обороны и частей нет.