Бои за Покровск: украинский флаг вернули на здание горсовета (видео)
Главное админздание города, за которое идут ожесточенные бои, находится под контролем украинских военных.
На здании городского совета в Покровске в среду, 5 ноября, снова появился украинский флаг. Это произошло после того, как российские пропагандисты заявили о «полном контроле» над городом.
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» показали на видео, как украинский флаг снова появился над админзданием в Покровске.
Перед началом операции были спланированы логистические маршруты и обеспечение личного состава.
Машина, на которой двигались украинские штурмовики, была повреждена взрывом, но они смогли зайти в город двумя группами.
Для передвижения по городу выбирались улицы с наибольшим количеством деревьев и укрытий, а вражеских солдат на пути ликвидировали.
Одна из групп попала в засаду, но на помощь пришла поддержка с воздуха — дроны обезвредили врага.
«Был достигнут элемент неожиданности. Группы уничтожили врага, который был внутри здания. Оно находится под украинским контролем», — отметили в сообщении.
По словам военных, российских оккупантов в Покровске «уничтожают с большой скоростью». В город продолжают заводить группы 425-го полка и других подразделений.
Ранее специалист по системам связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что военно-политическое командование приняло решение удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально долго. Для этого в район будут переброшены все доступные резервы.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения подразделений Сил обороны и частей нет.