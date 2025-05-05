Бои за Покровск: военный рассказал, как Украине удается удержать город

Покровск. / © Associated Press

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Армия РФ не первый месяц изо всех сил пытается зайти в Покровск на Донетчине. Впрочем, оккупантам это не удается. В город украинским командованием были переброшены боеспособные подразделения.

Об этом рассказал известный военный блоггер, снайпер и аэроразведчик, сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) в интервью проекту «Донбасс Реалии».

"Этот "мацак", который двигался в сторону Мирнограда, его остановила 38-я бригада морской пехоты с приданными подразделениями, которую перебросили туда с Херсонского направления. К ним, действительно, фронт здесь падал почти пол года. Но ребята зашли на участок и показали, что, в принципе, при наличии нормальной координации" такое нашествие”, - рассказал боец.

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Как следствие, враг сосредоточился на других направлениях. Александр Карпюк сравнивает оккупантов с тараканами. По его словам, россиянам "где-то не получается пролезть - перенастраивают свой штурмовой потенциал на направления, где находятся не очень боеспособные подразделения (ВСУ - Ред.)".

"Наше командование прекрасно понимало эту тактику и над этим работало. То есть тушило пожары на каждом таком участке. Со временем таких участков становилось все меньше. Армия РФ начала на Покровском направлении тормозить. Их наступление приостановилось. Более того - мы там тоже на некоторых участках контратакуем, сбиваем наступательный темп, заставляем наступать темп, заставляем наступать темп, заставляем туда? планировали. Идет позиционная игра. Если будем играть правильно – Покровск удержим”, - отмечает военный.

Вместе с тем, Покровское направление в целом остается лидером по количеству штурмов и количеству уничтоженного личного состава россиян.

Ситуация возле Покровска

Российские оккупанты продолжают наступление на Покровск. В то же время, захватчики авиабомбами, артиллерией и дронами уничтожают сам город. Впрочем, продвинуться в сторону Покровска врагу пока не удается.

Вместе с тем, в Сети появилось видео, что россияне начали строить тоннели из сеток под Покровском. В частности, вблизи села Карловка. На трассе Е50, соединяющей Донецк с Покровском, враг возводит тоннели, обеспечивающие им сравнительно безопасную логистику в направлении оккупированных Селидово и Новогродовки.

Ты иногда военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что у РФ успехи на границе Торецкого и Покровского направлений. Блогер считает, что это произошло из-за плохой координации между ответственными за эти два направления.

Дата публикации 13:00, 05.05.25 Количество просмотров 8 В прямом эфире! Киев после атаки дронов! Сгоревшие квартиры и авто! Жители оправляются от ужаса