"Боится семья и охрана": Зеленский прокомментировал покушения на себя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не боится покушений на себя, которых только с начала полномасштабного вторжения России было немало.

По его словам, за него боится его семья и охрана, об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с иностранными и украинскими журналистами в субботу, 23 апреля.

Глава государства также прокомментировал, не боится ли он встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным. На что украинский президент ответил: "Я не смею бояться, потому что наш народ показал, что он ничего не боится".

"Я не очень боюсь (покушений — ред. ), боится моя семья и охрана. Я не боюсь встречи с президентом РФ, если вы о покушениях. Бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится "Люди голыми руками останавливали танки и другую российскую технику, равно как и наши Вооруженные силы Украины, Нацгвардия", — сказал Зеленский.

Напомним, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский устроил пресс-конференцию в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

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