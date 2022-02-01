"Бок о бок перед лицом российской агрессии": совместное заявление Зеленского и Джонсона в Киеве

"Бок о бок перед лицом российской агрессии": совместное заявление Зеленского и Джонсона в Киеве

Украинский президент и британский премьер обсудили наращивание российских войск возле границ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон обнародовали совместное заявление после встречи во вторник, 1 февраля, в Киеве.

Об этом говорится в сообщении главы украинского государства.

В совместном заявлении британский премьер отметил непреклонную преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Соединенное Королевство стоит бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии, которая продолжается и представляет угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок", — говорится в документе.

Лидеры двух государств подчеркнули, что право каждого украинца определять свое будущее, и предостерегли Россию от дальнейшего вмешательства в Украину, поскольку это "будет масштабной стратегической ошибкой и будет иметь жесткие гуманитарные последствия".

В пресс-службе президента отметили, что Украина и Соединенное Королевство согласились работать вместе с целью укрепления безопасности и обороноспособности Украины.

В частности, в совместном заявлении говорится об укреплении энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий в сфере "зеленой" трансформации.

В этом контексте премьер-министр Борис Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержания усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.

В завершение лидеры двух государств подтвердили желание углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также продолжать взаимодействие, в частности, в рамках Стратегического диалога Украина – Великобритания.

Визит Джонсона: как прошла встреча премьер-министра Великобритании и президента Украины

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о подготовке совместно с другими странами пакета санкций и других мер, имеющих целью сдержать российскую агрессию в отношении Украины.

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