Боксер с криминальным прошлым и боец ММА: кто стоит за жестоким нападением на украинцев во Вроцлаве

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В польском Вроцлаве появились новые подробности жестокого нападения на украинскую пару, которое произошло вечером 26 июля возле магазина Żabka на улице Окулицкого. По информации Gazeta Wyborcza, среди задержанных — боксер, связанный с федерацией Gromda, и мужчина, занимающийся смешанными единоборствами (ММА).

Об этом пишет wyborcza.pl.

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Новые детали об избиении украинцев в Польше

Издание сообщает, что одним из подозреваемых является Адам К., известный также по прозвищу Cycu. По данным журналистов, он имеет уголовное прошлое, отбывал десятилетнее заключение, а после увольнения начал выступать в боях без перчаток. Вторым задержанным оказался мужчина, который, по информации польских СМИ, футбольный хулиган и принимает участие в поединках ММА.

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По данным следствия, конфликт начался в магазине, когда один из мужчин спросил украинку, из Украины ли она. После словесной перепалки нападавшие дождались пара на улице, где начали избивать парня и девушку. На обнародованных видео видно, как мужчины бьют кулаками и ногами, в том числе по голове, а девушка также испытывает несколько ударов.

Очевидец снял финальную часть нападения из окна соседнего дома. На записи также видно, как к избиению присоединился еще один человек, приехавший на место на спортивном автомобиле. Именно его, по информации издания, задержали вместе с первым подозреваемым. Третьего участника нападения польская полиция продолжает разыскивать.

Задержание производили сотрудники антитеррористического подразделения совместно с полицией Вроцлава. Расследование продолжается.

Как мы писали, в польском Вроцлаве задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком нападении на 20-летнюю украинку и 21-летнего украинца, третьего предполагаемого нападающего еще разыскивают. Задержанным 27 и 45 лет. По данным полиции, оба ранее были осуждены за различные правонарушения, а одного из них задержало контртеррористическое подразделение при попытке покинуть Вроцлав. Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский заявил, что «жестокое насилие никогда не останется безнаказанным». О задержании сообщили полиция Вроцлава, а также глава польского МВД. В настоящее время идет поиск третьего участника нападения. Других подробностей о подозреваемых правоохранители пока не разглашали.

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Нападение на украинскую пару во Вроцлаве началось возле магазина после того, как один из мужчин услышал украинский язык, начал обижать девушку словами «Ты украинка?» и восклицал оскорбительные ксенофобские фразы. Впоследствии к нему присоединились еще двое мужчин, жестоко избивших украинцев. По словам матери пострадавшей Карины Китцай, ее дочь получила тяжелые травмы, в частности порез шеи, разорванное ухо и многочисленные ушибы, а ее жених получил серьезные травмы головы. Пострадавшие госпитализированы. Семья требует справедливого наказания для нападающих и отмечает, что конфликт произошел именно из-за украинского происхождения потерпевших. Инцидент вызвал широкий резонанс у Польши и Украины.

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