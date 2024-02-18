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Боль и слезы: военные показали эвакуацию одной из последних жительниц Авдеевки (видео)

Боль и слезы: военные показали эвакуацию одной из последних жительниц Авдеевки (видео)

ВСУ в Авдеевке / Фото: Associated Press

Россияне забрали у жителей города дома, покой и жизнь.

Украинские бойцы показали, как происходила эвакуация одной из последних жительниц Авдеевки. Она вынуждена покинуть место, в котором родилась и прожила всю жизнь, из-за русских "освободителей". Женщина со слезами на глазах смотрит на родной город, от которого остались сами развалины.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Военные показали эвакуацию одной из последних жительниц Авдеевки

Военные показали эвакуацию одной из последних жительниц Авдеевки

Ранее говорилось, что вывод войск из Авдеевки был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства.

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