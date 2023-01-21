"Боль наполняет сердце": видео прощания с погибшими в авиакатастрофе руководителями МВД

В субботу, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская пришли на траурную церемонию прощания с руководителями МВД, погибшими 18 января в трагической авиакатастрофе в Броварах.

На официальном Telegram-канале Владимира Зеленского опубликованы кадры скорбного события.

"Боль наполняет сердце. Невыразимая печаль обволакивает душу. Каждый день Украина теряет лучших сыновей и дочерей", — написал украинский президент в подписи к видео, поблагодарив погибших за их достойный труд на благо Украины.

На видео президент Владимир Зеленский и его жена Елена возлагают цветы к гробам, покрытым сине-желтыми флагами, и выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших, не скрывая эмоций.

"Вы навсегда в наших сердцах. Вечная память!" – написал президент.

Как сообщалось, на церемонию прощания в Национальном центре Украинского дома приехали также родственники и близкие погибших, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, нардепы.

Церемония похорон Дениса Монастырского, Евгения Енина, Михаила Павлушка, Николая Анацкого состоится на Байковом кладбище в Киеве.

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Похороны Татьяны Шутяк и Андрея Маринченко по воле родных пройдут в Хмельницком и Каневе соответственно.

Церемония прощания и похорон экипажа вертолета состоится сегодня в Нежине.

Напомним, вертолет ГСЧС, на борту которого находились руководители МВД, в частности министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, разбился в Броварах под Киевом, упав рядом с детским садом.

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