"Боль, отчаяние и усталость": новые фото с места ракетного удара по Константиновке

Глава МВД поблагодарил всех, кто привлекался к спасательной операции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал фото с полицейскими и спасателями, которые ликвидировали последствия обстрела в городе Константиновке Донецкой области, которое в среду, 6 сентября, российские оккупанты атаковали ракетами С-300.

"Боль, отчаяние и усталость на лицах спасателей и полицейских", — описал он опубликованные кадры в своем Telegram-канале.

Глава МВД поблагодарил всех, кто привлекался к ликвидации последствий российских обстрелов.

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“Это трагедия не только для Донбасса. Сегодня мы все – Константиновка”, — подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, российские захватчики нанесли ракетный удар прямо по местному рынку, где было много людей. В результате обстрела погибли 17 человек. Еще 32 получили ранения.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт и опубликовал видео с момента удара по рынку в Константиновке.

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