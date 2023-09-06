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"Боль, отчаяние и усталость": новые фото с места ракетного удара по Константиновке

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Полицейские и спасатели на месте обстрела в Константиновке 6 сентября 2023 года / © Игорь Клименко
Полицейские и спасатели на месте обстрела в Константиновке 6 сентября 2023 года / © Игорь Клименко
Полицейские и спасатели на месте обстрела в Константиновке 6 сентября 2023 года / © Игорь Клименко
Полицейские и спасатели на месте обстрела в Константиновке 6 сентября 2023 года / © Игорь Клименко
Полицейские и спасатели на месте обстрела в Константиновке 6 сентября 2023 года / © Игорь Клименко

Глава МВД поблагодарил всех, кто привлекался к спасательной операции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал фото с полицейскими и спасателями, которые ликвидировали последствия обстрела в городе Константиновке Донецкой области, которое в среду, 6 сентября, российские оккупанты атаковали ракетами С-300.

"Боль, отчаяние и усталость на лицах спасателей и полицейских", — описал он опубликованные кадры в своем Telegram-канале.

Глава МВД поблагодарил всех, кто привлекался к ликвидации последствий российских обстрелов.

“Это трагедия не только для Донбасса. Сегодня мы все – Константиновка”, — подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, российские захватчики нанесли ракетный удар прямо по местному рынку, где было много людей. В результате обстрела погибли 17 человек. Еще 32 получили ранения.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт и опубликовал видео с момента удара по рынку в Константиновке.

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Дата публикации
Просмотры
960
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