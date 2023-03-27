Более 1 млн евро залога: в Закарпатье избрали меры пресечения мужчинам, которые организовали мошеннический call-центр

Ежемесячно мошенническая схема могла приносить 500 тысяч долларов США прибыли.
Удержание под стражей или внесение более 1 млн евро залога – такие меры избрали в суде подозреваемым в организации мошеннического call-центра в Закарпатье.
Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной прокуратуры.
"По доводам прокуроров Закарпатской областной и Ужгородской окружной прокуратур следственным судьей избраны меры пресечения трем мужчинам, подозреваемым в обустройстве на Закарпатье мошеннического call-центра. Их действия квалифицированы по ч.ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины", – говорится в. .
Трое мужчин, взятых под стражу, могут внести залог, общий размер которого составил почти 40 млн грн, что эквивалентно более 1 млн евро.
"Это – рекордная сумма залога для Закарпатья", – сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью областной прокуратуры Игорь Коптев.
Жителя Киевщины, руководившего противоправной схемой, задержали в столице. Других – жителя Львовщины и жителя Днепра, задержали в Ужгороде.
Известно, что есть и четвертое подозреваемое лицо, по которому решается вопрос о мере пресечения.
Подозреваемые обустроили так называемый офис для операторов call-центра. Они осуществляли противоправную деятельность, ущерб от которой составил более 5 млн грн, что эквивалентно более 130 тыс. долларов.
Пострадавшими оказались граждане ЕС.
Так называемые "операторы" звонили по телефону им и под видом сотрудников банковских учреждений или трейдинговых компаний мошенническим путем выманивали денежные средства, переводя их в дальнейшем в криптовалюту.
Кандидатов на места работников call-центра отбирали тщательно, они проходили проверку полиграфом, а одним из основных условий было владение чешским, словацким, польским или венгерским языками.
Напомним, что мошенники пользуются уязвимостью и просят деньги за информацию, которую они просто придумывают. О мошеннических схемах при поиске без вести пропавших, и как не встретить крючок мошенников – говорим с координатором управления проектов центра общественных свобод Наталией Ящук.
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