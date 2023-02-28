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"Более 10 атак ежедневно": Малюк рассказал о российской кибервойне в Украине

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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"Более 10 атак ежедневно": Малюк рассказал о российской кибервойне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ количество кибератак на Украину возросло в пять раз по сравнению с прошлыми годами.

Количество российских кибератак по Украине выросло в пять раз по сравнению с 2020 годом.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Independent.

По его словам, в 2020 году СБУ зафиксировала 800 кибератак на украинские сайты, в 2021 году – около 2 тысяч. Но после полномасштабного вторжения их количество подскочило до более чем 4500.

В частности, речь идет о различных типах атак, которые порой бывают массовыми, а иногда достаточно изящными и хорошо спланированными.

"В настоящее время Россия осуществляет в среднем более 10 кибератак ежедневно… Цели у них разные: государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Но мы успешно противодействуем врагу и в киберпространстве", — рассказал руководитель СБУ.

Напомним, ранее в СБУ рассказали, что Россия сопровождает свои ракетные удары по энергетическим объектам Украины мощными кибератаками. Враг атакует их более 10 раз в день.

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Дата публикации
Просмотры
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