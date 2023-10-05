Более 10 лет терроризировали людей: в Винницкой области задержали известного криминального авторитета

В Украине СБУ задержала так называемого смотрящего за Виннитчиной, который вместе со своей бандой более 10 лет терроризировал жителей региона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители нейтрализовали мощную преступную группу, пытавшуюся держать в страхе жителей Винницкой области. Копы задержали лидера группировки, который был так называемым "смотрящим" за областью, известного криминального авторитета по кличке "Комар".

“Кроме него сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них – подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде. Злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное влияние на территории региона”, – рассказали в СБУ.

Подозреваемые создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали больших сумм денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить дань – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.

“Задокументировано, как лидер банды Комар и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тысяч долларов и угрожали убийством, если он не оплатит деньги. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тысяч долларов. В настоящее время лидер банды и ее активные участники сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины ("Требование, совершенное организованной группой в условиях военного положения"). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ разоблачила предательницу Херсонской области, которая помогала Сальдо считать деньги.

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