Более 10 миллионов украинцев покинули свои дома с начала войны — ООН

Более 10 миллионов украинцев покинули свои дома с начала войны — ООН

3,9 миллиона украинцев пересекли границы с соседними странами.

Более 10 миллионов украинцев из-за войны войны вынуждены были покинуть свои дома.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя ООН Джойса Мсуя.

Более 10 миллионов украинцев, в том числе более половины детского населения Украины, покинули свои дома с начала войны в прошлом месяце. Из них 6,5 миллиона являются внутриперемещенными лицами, а 3,9 миллиона пересекли границы с соседними странами.

Мсуя сказал, что гуманитарная помощь увеличивается с каждым днем, и сейчас в стране находится более 1230 сотрудников Организации Объединенных Наций, работающих с более чем 100 гуманитарными организациями по всей Украине.

"Украина — это гуманитарный парадокс: наряду с крайним насилием мы видим крайнюю доброту, глубокую солидарность и нежнейшую заботу", — сказал Мсуя, описывая гуманитарную ситуацию на местах.

Представитель ООН заявил, что организация расширяет услуги по защите украинцев, бегущих из страны на границе, а также внутри страны, «предоставляя доступную информацию о безопасных вариантах и маршрутах, доступе к телефонам доверия и безопасному убежищу».

Напомним, что посол Китая в ООН Дай Бинг назвал войну в Украине "конфликтной ситуацией" и призвал к защите жизни мирных граждан и уважению международного гуманитарного права.