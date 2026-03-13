Атака иранских "Шахедов" / © ТСН.ua

Реклама

Более, чем 10 стран обратились к Украине за помощью в защите от иранских ударных дронов во время конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном в пятницу, 13 марта.

Украинский лидер подчеркнул, что наша страна может внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, обеспечив защиту от «Шахедов», поскольку это именно те ударные дроны, которые иранский режим передавал России и учил россиян применять их против Украины.

Реклама

«Сейчас мы в Украине имеем самую большую в мире экспертизу в противодействии „Шахедам“ из-за этой войны, из-за этих массированных атак [россиян]», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что вооруженным силам стран, которые подвергаются ударам иранских беспилотников, недостаточно только получить дроны-перехватчики, нужен также опыт их применения.

«Такой опыт есть у наших воинов. Должна быть соответствующая системная работа с радарами, со всей системой противовоздушной обороны», — намекнул украинский президент на необходимость обучения с помощью украинских инструкторов.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями, которые занимаются производством дронов-перехватчиков.

Реклама

Переговоры с украинцами ведут также представители власти Саудовской Аравии, которые стремятся как можно быстрее получить системы защиты на фоне серии иранских атак на энергетические объекты в Персидском заливе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что украинские специалисты и военные готовы помочь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских, реагируя на угрозы от иранских ударных дронов.