Более 10 тыс. потерь РФ в неделю: Зеленский назвал самые горячие направления фронта

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В Лиманском направлении в Донецкой области украинские военные имеют важные результаты в рамках операции «Вивальди».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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По словам президента, также результативно действует группировка Десантно-штурмовых войск в рамках другой операции активной обороны. Зеленский отметил, что украинские подразделения продолжают уничтожать российских военных, а определенные задачи выполняются.

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«В общей сложности за эту неделю на всех участках активных действий на фронте нашими подразделениями было обезврежено 10 660 российских военных убитыми и ранеными. И каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением», — написал президент.

Зеленский назвал Лиманское направление среди самых горячих

Наиболее интенсивные бои, по его словам, продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Украинские военные также выполняют задачи в Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях.

Отдельно Зеленский отметил военнослужащих 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШИ ВСУ.

Президент также заявил, что результаты украинских военных на фронте не позволяют России развернуть большую наступательную активность против Украины.

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«Каждая такая неделя на фронте, которая становится нашей, украинской по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть большую наступательную активность против Украины», — отметил Зеленский.

По его словам, в ходе доклада главнокомандующего стороны также определили дальнейшие активные шаги украинских войск.

Напомним, на фронте во время наступательных действий в Лиманской области наземные роботизированные комплексы (НРК) помогали штурмовым подразделениям продвигаться вперед.

Работы-разминчики уже очистили от мин более 30 км территории.

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Ранее говорилось и о том, что кафиры прорываются с севера через газовые трубы на север Сумской области из Курщины. Они используют для диверсий подземные сети газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

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