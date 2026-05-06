Более 10 тысяч целей за месяц: в СБУ показали потрясающую статистику работы спецназа (видео)

Альфа СБУ / © СБУ

В апреле Центр специальных операций «Альфа» СБУ стал одним из самых эффективных подразделений Сил обороны Украины по количеству пораженных целей с помощью беспилотных систем. Спецподразделение удерживает лидерство в этом направлении второй месяц подряд.

Об этом сообщили в СБУ.

Статистика потерь РФ

Согласно обнародованным показателям, бойцы «Альфы» занимают первые позиции по нескольким ключевым направлениям поражения: средства ПВО и РЛС, танки, беспилотники («крылья»), авто- и мототранспорт, а также живая сила противника.

За апрель спецназовцы СБУ обезвредили более 10 000 российских пехотинцев. Кроме того, в список подтвержденных целей вошли 10 518 единиц техники и объектов (7 649 уничтожено, 2 869 повреждено), в том числе:

Авиация и ПВО: 2 самолета (Су-30 и Миг-29), 29 средств ПВО и 21 РЛС.

Бронетехника и артиллерия : 69 единиц бронетехники (включая 23 танка), 97 артсистем и САУ и 16 РСЗО.

БпЛА и связь : 4 204 беспилотника и 1 427 средств наблюдения и связи.

Логистика и укрепление: 1138 легковых авто, 605 единиц мототранспорта, 287 грузовиков и 1556 фортификационных сооружений.

Временный исполняющий обязанности Главы СБУ Евгений Хмара связывает такие результаты с системным подходом к ведению боевых действий.

«Эффективность „Альфы“ СБУ на поле боя — это следствие четкой системы, дисциплины и постоянного развития спецподразделения. Наши бойцы всегда работают на результат, где каждое действие имеет значение и каждая операция доводится до конца. Враг пытается давить количеством, мы делаем ставку на точность, скорость решений и технологическое преимущество. Именно это позволяет удерживать инициативу и последовательно снижать военный потенциал окупантов», — отметил Евгений Хмара.

В то же время, спецподразделение продолжает набор новых специалистов. Все желающие могут присоединиться к «Альфам» и подать заявку через анкету на сайте alfa.ssu.gov.ua или обратиться за коротким номером 4444.

