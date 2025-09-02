ТСН в социальных сетях

Украина
600
1 мин

Более 10 взрывов в Белой Церкви: враг атаковал город дронами

В ночь на 2 сентября в Белой Церкви раздалось более 11 взрывов. Это следствие атаки российских беспилотников, силы ПВО работают по целям.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В городе Белая Церковь на Киевщине зафиксировано более 11 взрывов в результате ночной атаки российских ударных дронов .

Об этом информируют очевидцы.

Местные власти сообщают, что в воздушном пространстве региона находились враждебные БПЛА. Украинские силы противовоздушной обороны работали по целям.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в обращении Киевской ОВА.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы.

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

600
