Более 10 взрывов в Белой Церкви: враг атаковал город дронами

В городе Белая Церковь на Киевщине зафиксировано более 11 взрывов в результате ночной атаки российских ударных дронов .

Об этом информируют очевидцы.

Местные власти сообщают, что в воздушном пространстве региона находились враждебные БПЛА. Украинские силы противовоздушной обороны работали по целям.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в обращении Киевской ОВА.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы.

