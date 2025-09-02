- Дата публикации
Более 10 взрывов в Белой Церкви: враг атаковал город дронами
В ночь на 2 сентября в Белой Церкви раздалось более 11 взрывов. Это следствие атаки российских беспилотников, силы ПВО работают по целям.
В городе Белая Церковь на Киевщине зафиксировано более 11 взрывов в результате ночной атаки российских ударных дронов .
Об этом информируют очевидцы.
Местные власти сообщают, что в воздушном пространстве региона находились враждебные БПЛА. Украинские силы противовоздушной обороны работали по целям.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в обращении Киевской ОВА.
Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы.
Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .