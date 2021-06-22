Более 100 еврейских общин Украины поддержали строительство Мемориала Холокоста "Бабий Яр" и обратились к властям

Еврейские общины поддержали строительство Мемориала памяти в Бабьем Яру.

Объединенная еврейская община Украины сообщает, что более 100 еврейских общин поддержали строительство Мемориала в Бабьем Яру.

В ОЕОУ сообщили, что еврейские общины Украины присоединились к позиции организации и поддержали строительство Мемориала памяти в Бабьем Яру Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

Общины направили обращение к Президенту Украины Владимира Зеленского, Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Премьер-министра Украины Дениса шныряли и председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Еврейская община Украины отметила, что вопрос мемориализации всемирно известной трагедии Бабьего Яра имеет высокий приоритет важности и требует немедленной реализации с максимальным уровнем поддержки, который есть в обществе.

"Исходя из этого, любые манипуляции относительно позиции еврейской общины Украины относительно строительства Мемориала МЦГ" Бабий Яр "должны быть немедленно прекращены, а проекты Центра должны реализоваться в кратчайшие сроки", — отметили в Объединенной еврейской общине Украины.

Напомним, 14 мая Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с главой Офиса президента и премьер-министром открыли в Бабьем Яру символическую синагогу — место для размышлений.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку