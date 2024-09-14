Более 100 российских БПЛА и ракет пролетели рядом с украинскими АЭС за менее месяц — "Энергоатом"

Более 100 российских БПЛА и ракет пролетели рядом с украинскими АЭС за менее месяца.

Об этом сообщает "Энергоатом".

За последние несколько недель было зафиксировано движение более 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террористки и более 30 вражеских крылатых ракет, пролетавших недалеко от украинских АЭС.

"Такие действия России представляют беспрецедентную угрозу не только Украине, но и всему континенту. До этого ни одно государство в мире не создавало подобных угроз атомным объектам", — говорится в сообщении.

"Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций.

«Ожидаем жесткую реакцию и осуждение действий российского агрессора. Международное сообщество должно заставить РФ прекратить создавать угрозы атомным станциям Украины», – подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Ранее сообщалось, что спецназовцы трижды пытались уволить Энергодар и ЗАЭС.

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